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Polisten polise operasyon

Polisten polise film sahnelerini aratmayan operasyon

Mardin'de ele geçirdikleri kaçak sigaralara işlem yapmayıp kaçakçılarla birlikte satan polisler, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:06:27 Güncelleme: 09:18:33 HABERTURK.COM

Mardin'de film sahnelerini aratmayan operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 polisten 2'si tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Mardin Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, bazı polislerin yakaladıkları kaçak sigaralara işlem yapmak yerine onları sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'de görevli 3 polis memuru ile birlikte emniyette görevli bir teknisyen ve kaçakçılık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

POLİSLER TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf B. ve Kızıltepe ilçesinde görevli polis memuru İlhan G. serbest bırakılırken, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Taner M., Hüseyin G., tekniksiyen Abdulbaki D. İle kaçakçı oldukları belirlenen Mehmet Reşit K., Rıdvan B. tutuklandı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 2 dakika önce
    4 4.5 binlira maaşınız var yetmedi mi
  • Misafir 6 dakika önce
    Vay. Arkadaş biz kime güvenicez peki ??? Allahım bizlere yardım et
  • Misafir 14 dakika önce
    DEVLETİN TOPLUM ADINA HİZMET ETSİN DİYE VERDİĞİ GÖREVİ,HER KİM ŞAHSİ ÇIKARLARI İÇİN İSTİSMAR EDİYORSA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM.
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