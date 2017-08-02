Mardin'de film sahnelerini aratmayan operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 polisten 2'si tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Mardin Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, bazı polislerin yakaladıkları kaçak sigaralara işlem yapmak yerine onları sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'de görevli 3 polis memuru ile birlikte emniyette görevli bir teknisyen ve kaçakçılık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

POLİSLER TUTUKLANDI



İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf B. ve Kızıltepe ilçesinde görevli polis memuru İlhan G. serbest bırakılırken, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Taner M., Hüseyin G., tekniksiyen Abdulbaki D. İle kaçakçı oldukları belirlenen Mehmet Reşit K., Rıdvan B. tutuklandı.