Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişiminin kilit isimleri eski Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk, "sivil imam"lar oldukları bildirilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile uçakla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada 2. gün görülecek.

BATMAZ'IN SAVUNMA YAPMASI BEKLENİYOR

Dün kimlik tespitleri ve müdahillik taleplerinin okunması ile tamamlanan davanın 2. gününde, FETÖ'nün sivil imamlarından olan Kemal Batmaz'ın savunma yapması bekleniyor.

SİVİL İMAMLARDAN KİM KİMDİR?

Gazete Habertürk'ün haberine göre; 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün 5 sivil imamı Akıncı Üssü’nden terör örgütü elebaşısı Gülen’in direktifleri doğrultusunda darbe girişimini yönetti. Bu isimlerden firari Adil Öksüz dışındaki 4’ü ilk kez hâkim karşısına çıktı.



ADİL ÖKSÜZ

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı. Gülen'in talimatıyla 1 Kasım 2015 seçimlerinin hemen ardından darbe girişiminin hazırlıklarına başladı. 27 Aralık 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında 12 defa Ankara’ya giderek, örgüt mensubu askerlerle 2 farklı adreste darbe toplantıları yaptı. Bu toplantıların hemen hepsinin ardından ABD’ye giderek, Gülen’e bilgi verdi, talimatlarını aldı. 11 Temmuz’da darbeci askerlerle hazırlık toplantılarını tamamlayan Öksüz, darbe planını Gülen’e sunmak için tekrar ABD’ye gitti. 2 gün ABD’de kaldıktan sonra 13 Temmuz’da Türkiye’ye döndü. 16 Temmuz sabah saatlerinde Akıncı Üssü yakınlarında jandarma ekiplerince yakalandı. Satın almak amacıyla tarla bakmak için orada bulunduğunu söyledi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmasının ardından kayıplara karıştı.

15 Temmuz’da darbecilerin harekât merkezi olan 143’üncü Filo’da bulunduğuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saat 21.50’den sabah 01.40’a kadar 143. Filo’da olduğu tespit edilen Batmaz’ın darbeci askerlerle birlikte hareket ettiği tespit edildi. Darbe gecesi Kemal Batmaz’a Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in baş selamı verdiği görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Batmaz da ifadesinde, Öksüz gibi Kahramankazan’da tarla bakmaya gittiğini iddia etti. FETÖ’nün en büyük finans kuruluşlarından biri olarak bilinen Kaynak Holding iştiraki Kâğıt AŞ’nin Genel Müdürlüğü’nü yapan Batmaz’ın, 11 Temmuz’da Adil Öksüz ile birlikte ABD’ye gittiği, darbe girişiminden 2 gün önce yine Öksüz ile Türkiye’ye döndüğü belirlendi.

HARUN BİNİŞ

İfadesinde Kemal Batmaz’la Kahramankazan’da tarla bakmaya gittiğini söyleyen Harun Biniş, 143. Filo’daki görüntülerine “montaj” dedi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) çalıştığı dönemde aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu devlet yöneticilerinin kullandığı kriptolu telefonların dinlenmesine ilişkin davanın sanıkları arasında yer alıyor.

HAKAN ÇİÇEK

FETÖ’nün kripto mensuplarının çocuklarını göndermek için kurduğu Anafartalar Koleji’nin sahibi Hakan Çiçek, darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü’nde yakalandı. FETÖ’nün TSK’daki kurmay subaylarından sorumlu imam olduğu iddia ediliyor.

NURETTİN ORUÇ

Akıncı Üssü’nde yakalandı. Belgesel çektiğini iddia etti.

ASKERİ KANADIN KRİTİK İSİMLERİ

AKIN ÖZTÜRK

Darbenin askeri planlayıcılarından ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi. Akıncı Üssü’ndeki faaliyetleri sivil imamlarla birlikte koordine etti. Uçak ve helikopterlerin hangi noktaları vuracakları konusunda belirleyici kararlar aldı.

KUBİLAY SELÇUK

Tümgeneral. İzmir’de görevli olmasına rağmen o gece Akıncı Üssü’ne giderek, darbe faaliyetlerini koordine etti. F-16’ların nereye uçacaklarını belirledi.

MEHMET DİŞLİ

Yurtta Sulh Konseyi üyesi. Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın derdest edilmesi talimatını verdi ve Akar’ın rehin alınma sürecini koordine etti. Akar, Çankaya Köşkü’ne gelirken, helikopterde eşlik etti.

HAKAN EVRİM

Tuğgeneral. Akıncı üs komutanı olarak görev yapıyordu. Hulusi Akar’a, “İsterseniz sizi kanaat önderimiz (Fethullah Gülen) ile görüştürürüz” sözüyle darbe girişimi tarihine geçti.

ÖMER FARUK HARMANCIK

Tuğamiral. Yurtta Sulh Konseyi üyesi. Akar’a darbe bildirisi okutmaya çalıştı.

HAKAN KARAKUŞ

Darbenin askeri planlayıcılarından Akın Öztürk’ün damadı. Kalkışmada en çok kullanılan 143. Filo’nun komutanıydı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bombalanması talimatını verdi.

HASAN HÜSNÜ BALIKÇI

Meclis’i bombalayan darbeci pilot.

HÜSEYİN TÜRK

TBMM ve Gölbaşı Özel Harekât Müdürlüğü’nü bombaladı.

AHMET ÖZÇETİN

Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu yerin tespit edilmesi ve uçağının havada tespit edilerek durdurulması talimatını verdi.

MÜSLİM MACİT

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağa ve otoparka 2 bomba atıp 15 kişiyi şehit etti.

AHMET TOSUN

Meclis, Özel Harekât ve TÜRKSAT binasına bomba atılması talimatını ileten yüzbaşı.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile darbe girişimi sırasında "hürriyetinden yoksun kılınan" Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin de aralarında yer aldığı 23, yaralanan 222, malı zarar gören 96, maktul yakını 77 kişi ile bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu diğer 20 kişinin müşteki gösterildiği iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ de müşteki tüzel kişilikler olarak sıralanmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen ile 2 numaralı şüpheli Öksüz'ün de arasında bulunduğu kimi sanıkların "Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü yönetmek, askeri komutanlıkların gasbı, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ibadethanelere zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianamede, konu edilen eylemler şunlar:

"TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve yakınının uçakla bombalanması, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 'Gören' ve askeri kargo uçaklarıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarıyla darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapılarak, darbe girişime iştirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul'a gidilip darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü'ne kaçırılmasıyla girişime katılınması, İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığından, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Genelkurmay Karargahı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi."

Bu arada, darbe girişimi sırasında, emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin 4 sanıklı dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki dava, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi. Böylelikle Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin davanın sanık sayısı 486'ya çıktı.

DAVANIN FİRARİLERİ

Sanıklardan 461'inin tutuklu bulunduğu davada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 kişi tutuksuz yargılanacak.

Aralarında Gülen ve Öksüz'ün de bulunduğu 7 firari sanık hakkında ise yakalama kararları bulunuyor.

Davanın firari sanıkları arasında, Konutkent'te örgüte ait Empati Danışmanlık şirketi adına kiralanan 3 katlı villada Öksüz başkanlığında darbeye hazırlık toplantılarına katılan ve Akıncı Üssü'ndeki haritalarda parmak izi çıkan eski Jandarma Yarbay Turgay Sökmen de yer alıyor.

Yine darbeye hazırlık toplantılarının yapıldığı Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi'ndeki evi kiralayan Ahmet Sürmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin sanıklarından ve Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan SAT komandosu eski Üstçavuş Fatih Arık ve eski Kıdemli Çavuş Halit Çetin ile darbeye hazırlık toplantıları için kullanılan evleri kiralayan sivil sanık Serkan Aydın da firariler arasında bulunuyor.

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