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Adana'da esnafın "şüpheli paket" tepkisi

kısa süreli tartışmada esnaf, "Burayı patlatırsanız esnaf kalmaz burada, onda bişey yok, ben gideyim üzerine yatayım" diyerek polislere tepki gösterdi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:27:50 Güncelleme: 09:33:24 AA

Çukurova ilçesinde, aldıkları şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleriyle bir esnaf arasında tartışma çıktı.

Toros Mahallesi 78074 sokak içinde şüpheli paket gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, paketin bulunduğu yerin karşısında işyeri olduğunu iddia eden bir esnaf, olay yerine geldi. Bomba imha ekiplerine tepki gösteren esnaf, paketi bulunduğu yerden kaldırmak istedi.

"GİDEYİM ÜZERİNE YATAYIM"

Ekiplerle esnaf arasında yaşanan kısa süreli tartışmada, söz konusu kişi, "Patlayacaksa ben patlayayım.", "Burayı patlatırsanız esnaf kalmaz burada, onda bir şey yok, ben gideyim üzerine yatayım." diyerek polislere tepki gösterdi.

Ekipler, bu kişiyi olay yerinden uzaklaştırarak çalışmalarına devam etti.

Cihazla yapılan inceleme sonunda açılan paketten iç içe geçirilmiş çok sayıda poşet çıktı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    adanada sıradan bir gün
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