Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 2 Ağustos 2017 Çarşamba günü raporu.

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FETÖ'NÜN TEKİRDAĞ'DAKİ "ÖĞRETMEN YAPILANMASI" DAVASI



Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "öğretmen yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyette bulunup, finansal destek sağladıkları iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 7'si tutuklu 19 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu.



Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından zanlılar hakkında hazırlanan 118 sayfalık iddianame okundu.



İddianamenin okunmasından sonra tutuklu sanıkların savunmalarına geçildi. Duruşmada, şu ana kadar 5'i tutuklu 14 sanık dinlenildi. Sanıklar isnat edilen suçlamaları reddetti. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "öğretmen yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 118 sayfalık iddianamede, 7'si tutuklu 19 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. (AA)

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