Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne yönelik hazırlanan program ile ilgili bilgi alırken, "Sade ve mütevazı bir tören olsun. Kısa süre önce 15 Temmuz şehitlerini andık, görkemli bir tören oldu. Kuruluş yıldönümü kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın" dedi.

KİMLER DAVET EDİLDİ?

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AK Parti, bu talimat kapsamında bir program hazırladı. Kutlamalara, kuruluşundan bu yana görev almış bakan, milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yöneticileri, belediye başkanları davet edildi. Davetli listesinin 6 bin kişi olduğu bildirildi. Vatandaşlar da katılacağı için törenlerin açık havada yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Bu kapsamda da Harikalar Diyarı seçildi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM KONUŞMA YAPACAK

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yapacak. Ardından AK Parti'nin kuruluşu, iktidara gelişi, kapatma davasından MİT krizine ve 15 Temmuz'a kadar önemli köşe taşlarının anlatıldığı bir film yayımlanacak. Etkinlikler kapsamında 16 yılı fotoğraflar ile anlatan bir sergi de açılacak. Ayrıca AK Parti hakkında çıkan tüm kitapların yer aldığı başka bir sergi daha organize ediliyor.

AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuştu.