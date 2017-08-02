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Marmaris açıklarında tekne battı Son Dakika

SON DAKİKA! Marmaris açıklarında tekne battı

11 kişinin bulunduğu teknede 8 kişi kendi imkanlarıyla ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak bota alındı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:07:51 Güncelleme: 11:42:52 DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında tekne battı.

Alınan bilgiye göre, Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında tur teknesinin battığını görenler, yetkililere haber verdi. Henüz belirlenemeyen nedenle batan teknenin olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kaptanla birlikte 11 kişinin bulunduğu teknede 8 kişi kendi imkanlarıyla ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak bota alındı. Teknenin altında kaldığı tahmin edilen 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sahil Güvenlik, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar yaptığı açıklamada, "Bir aileye ait teknenin rıhtımdan erzak aldıktan sonra açılır açılmaz birden alabora olduğu bilgisi geldi. Babayla bir çocuk kurtarılmış, anneyle 2 çocuğunun boğulduğu söyleniyor. Onların çıkarılması için dalgıç beklendiği belirtildi. " dedi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 20 dakika önce
    dalgalardan mı?
  • Misafir 22 dakika önce
    Sahil güvenlik bekleyene kadar orada hiçmi tekne kayık yok.
  • Misafir 32 dakika önce
    mülteci botu mu acaba ?
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