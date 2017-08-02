Mersin'de, apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresine, hiçbir güvenlik tedbiri almadan çinko gölgelik monte etmek isteyen 2 kişi, kaynak çalışması sırasında yaşanan kazada büyük bir faciadan döndü.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADADAN YAPMAYA BAŞLADILAR!

İHA'nın haberine göre, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği kaza merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Görüntülere göre, 5 katlı apartmanın 3. katındaki evlerinin balkon penceresine çinko gölgelik monte etmek isteyen şahıslar, hiçbir güvenlik tedbiri almadan kaynak yapmaya başladı.

KAYNAK ÇALIŞMASI SIRASINDA DÜŞTÜ

Balkon demirinin üzerine çıkan 2 kişi, başlarının üzerine koydukları çinko gölgeliği elleri ile desteklerken, içerideki şahıs ise kaynak makinası ile demire kaynak yapmak istedi. Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan kıvılcımlar sonrası çinko gölgelik şahısların ellerinden kayıp büyük bir gürültü ile aşağı düşerken, dengelerini kaybedip sendeleyen 2 kişi ise düşmekten son anda kurtuldu.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu büyük bir faciadan dönülen kazada yaralanan olmazken, balkon demiri üzerindeki 2 kişi uzun süre olayın şokunu yaşadı.

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