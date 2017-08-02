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Şemdinli'de 4 yerleşim yerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Şemdinli'de 4 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Hakkari'de yapılacak operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:52:52 Güncelleme: 11:57:36 DHA

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı 4 yerleşim yerinde yapılacak operasyonlar nedeniyle 3 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, Hakkari Valiliği tarafından Şemdinli İlçesi'nde bağlı Altınsu Köyü, Dereboyu, İncesu mezrası ve Meydan Elde mahallesinde 30 Temmuz günü saat 17.00'de geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgede süren operasyonların tamamlanmasını ardından uygulanan sokağa çıkma yasağı bu sabah kaldırıldı.

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