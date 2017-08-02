Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Makina'nın Milli İHA Ar-Ge ve Üretim tesisini ziyaret etti. İHA'nın haberine göre; Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tesisler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Ziyarete ilişkin Baykar Makina'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Milli İHA Ar-Ge ve Üretim tesisimizi teşrif ettiler" ifadeleri kullanıldı.

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