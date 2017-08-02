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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İHA tesislerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA tesislerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar Makina'nın Ar-Ge ve üretim tesislerini ziyaret etti

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:19:22 Güncelleme: 12:20:45 İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Makina'nın Milli İHA Ar-Ge ve Üretim tesisini ziyaret etti. İHA'nın haberine göre; Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tesisler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Ziyarete ilişkin Baykar Makina'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Milli İHA Ar-Ge ve Üretim tesisimizi teşrif ettiler" ifadeleri kullanıldı.

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