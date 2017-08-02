Meteoroloji'den İstanbul için sıcak hava uyarısı geldi. Uyarıda, "İstanbul'da 4 Ağustos Cuma gününden itibaren hava sıcaklığının normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin edilmektedir" denildi.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hava sıcaklıklarının yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 5-9 kıyı kesimler ile batı bölgelerimizde 2-5 C derece üzerinde seyredeceği, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ekstrem yüksek sıcaklıklara yaklaşılabileceği tahmin ediliyor.

Yapılan son analiz ve tahminlere göre yurdumuzu etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olacağı ve Ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olmaya devam edeceği beklenmektedir.

35 DERECEYE KADAR ULAŞACAK

Uzun yıllar Ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 30 derece olan İstanbul ilimizde önümüzdeki haftasonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında (29-32 dereceler arasında) olacağı ancak 4 Ağustos Cuma gününden itibaren normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin edilmektedir. İstanbul’da 1 ve 2 Ağustos günleri rüzgarın kuzeydoğu yönünden (poyraz) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği de beklenmektedir.

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde olması beklenen en yüksek hava sıcaklığının Ankara, Kayseri, İzmir, Adana’da 37, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 44, Tunceli ve Malatya'da 42, Gümüşhane'de 40, Antalya’da 39, Samsun ve Trabzon'da 30 dereceye ulaşması beklenmektedir.

Ancak Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de kıyı kesimlerimizde Deniz üzerinden esmesi beklenilen rüzgar nedeniyle nem miktarı fazla olacağından hissedilen hava sıcaklığının daha yüksek olabileceği tahmin edilmektedir.

Vatandaşlarımızın uzun süreli olarak etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunur.



YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!



DHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Konya, Eskişehir ve Ankara dahil İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli yağışların görüleceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

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