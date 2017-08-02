Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinden 100 polisin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda drone ile tespit edilen Hint kenevirleri, polis ekiplerince numune alınarak imha edildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Güneş, Hevsel Bahçeleri'nde yapılan operasyonlarda geçen yıl 1 milyon kök, bu yılın başında 80 bin kök kenevirin imha edildiğini anımsattı.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Güneş, "Etkin ve kararlı çalışmaların neticesini almış bulunuyoruz. Geçmiş yıllara oranla hem sayıda hem ekilen arazide düşüş var. Etkin mücadelemiz sürecek herkesin bilmesini istiyoruz ki Diyarbakır'da ve yurt sathında çalışmalar kararlı bir şekilde sürecek. Zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.