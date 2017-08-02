Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 10 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek olan 2017 DUS ve STS Diş Hekimliği sınavının başlama saati değişti. ÖSYM, duyuru yayımlayarak adaylara uyarıda bulundu. Peki, 2017 DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı saat kaçta başlayacak?

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 2017

ÖSYM resmi internet sitesinden 10 Eylül'de yapılacak DUS ve STS Diş Hekimliği sınavının başlama saatinin değiştirildiğini duyrdu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2017 DUS ve STS Diş Hekimli alanında yapılacak sınavın başlama saati 14.30 olarak belirlendi.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

DUS'A GEÇ BAŞVURU 9 AĞUSTOS'TA

DUS'a başvuru yapmak isteyen ve belirlenen başvuru tarihleri arasında başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi 9 Ağustos olarak belirlendi. Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra aynı gün içinde ödenmesi gereken sınav ücretini yatırarak başvuru işlemini tamamlayacak. Sınav ücreti 225.00 TL'dşr.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

* sınava, atandığı salonda girmesi,

* sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafı ile sınav salonunda web kamerayla çekeceği fotoğrafının eşleşmesi,

* Sınav esnasında bilgisayar ekranında sisteme girilmesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.

Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecek.

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