AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın yardımcılığını yürütecek isimler belirlendi. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, MKYK üyeleri Zeynep Alkış, Zelkif Kazdal ve Yasemin Atasever, eski Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ile eski Bursa Milletvekili Mehmet Tunçak, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına atandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) 23 yaşındaki üyesi Atasever, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın yardımcılığına getirilen isimler arasında yer aldı. Yazıcı, önümüzdeki günlerde yeni başkan yardımcılarıyla Genel Merkez'de bir araya gelerek yol haritasını belirleyecek.