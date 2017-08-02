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GÜNDEM

Silopi'de 6 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:19:03 Güncelleme: 13:20:32 AA

Genelkurmay Başkanlığı'nca dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ise bir Kalaşnikof piyade tüfeği ile 23 fişeği ele geçirildi.

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