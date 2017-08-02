Genelkurmay Başkanlığı'nca dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ise bir Kalaşnikof piyade tüfeği ile 23 fişeği ele geçirildi.

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