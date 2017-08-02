İbadete kapalı olan ve sadece müze olarak kullanılan tarihi Ayasofya'ya gelen 2 kişi aniden namaz kılmaya başladı. İHA'nın haberine göre; İsimlerinin H.A. ve M.A. olduğu öğrenilen şahısların namazları bitene kadar güvenlik görevlileri başlarında durdu. Namazı biten şahıslar güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile dışarı çıkarılan şahıslardan birisi, "Dün gece saat 03.00'te Mescid-i Aksa'ya girdi İsrail. Burası müze değil cami. Bunlar Müslüman'a vurulan kilit. Fatih Sultan Mehmet aldı burayı. Burası cami ben namazımı kıldım gidiyorum. Ha Mescid-i Aksa'ya postal ile girilmiş ha buraya ayakkabı ile aynı şey" dedi.

ayasofya

namaz