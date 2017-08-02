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Bursa'da berberlerin bıçak ve sopalı kavgası

Bıçakla yaralanan berberlerden biri hastaneye kaldırıldı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:31:02 Güncelleme: 15:30:58 AA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki berberin bıçaklı kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Alemdar Mahallesi'nde aynı cadde üzerinde berber dükkanları bulunan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Burhan K. (30) ile Fatih Ç. (39) arasında işyerini geç kapatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan K, iş yerinden aldığı bıçakla Fatih Ç'yi kolu ve omzundan yaraladı.

Fatih Ç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı, gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, iki berberin bıçaklı kavgası çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İkilinin birbirini kovaladığı anların yansıdığı kayıtlarda, Fatih Ç'nin elinde sopa olduğu, Burhan K'nin ise bıçakla Fatih Ç'yi kolundan ve omzundan yaraladığı görülüyor.

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