Şarap bandrollerini birden fazla kullanmak suretiyle haksız kazanç elde eden ve milyonlarca vergi kaybına neden olan şarap şirketlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul merkezli 6 ilde 55 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sami Şahin’in talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Çanakkale ve Denizli’nin de aralarında bulunduğu 6 ilde 55 adreste eş zamanlı arama başlatıldı. Sadece Çanakkale’deki bir fabrikada 11 bin şişe şarap ele geçirildi.

BANDROLLÜ KAPŞONLAR YENİDEN KULLANILIYOR

İçkili restoranlarda şarap şişelerinin mantarı üzerindeki bandrollü kapşonlar zarar görmeden çıkarılıyor. Biriktirilen bu kapşonlar, belli bir bedel karşılığında dağıtım şirketleri aracılığıyla şarap fabrikalarına gönderiliyor ve yeniden kullanılıyor.

Bu yöntemle içkili restoranlar indirimli şarap alıyor. Şarap fabrikaları ise milyonlarca lira vergi kaçırıyor.