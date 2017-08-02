İran'dan getirilen uyuşturucuları İstanbul'dan alarak zulalı otomobil ile Bulgaristan'a götürmeye çalışan Bulgaristan uyruklu Diana İ. ve Vasilene D. Silivri'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İran üzerinden yurda sokulan yüklü miktardaki uyuşturucunun yurtdışına sevkedilmeye çalışıldığını belirledi. Silivri'de düzenlenen operasyonda, Bulgaristan uyruklu Diana İ. ve Vasilene D.'nin bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilin yakıt bölümünde yapılan zula içerisine gizlenmiş 9 kilo Skunk esrar ele geçirildi. Operasyonda kurye kadınlar gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu ve Fatih'te genişletilen operasyonlarda da uyuşturucu çetesi üyesi 16 kişi 44 kilo eroinle birlikte yakalandı.

500 EURO İÇİN KURYE OLMUŞLAR

Bulgaristan uyruklu kuryelern polise verdikleri ifadede, "Uzun süredir işsizdik, 500 Euro karşılığında bu işi kabul ettik" dedikleri öğrenildi. Bulgar kurye kadınlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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