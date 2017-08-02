Yunan emniyetinden edinilen bilgiye göre, adaya yasa dışı yollarla geçiş yapan 4'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 17 kişi gözaltına alındı.
Rodos'ta gözaltında tutulan ve siyasi iltica talebinde bulunmak istedikleri belirtilen kaçakların, ülkeye yasa dışı giriş yapma suçundan mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.
ÇOĞUNLUĞU ÖĞRETMEN VE DOKTOR
Kaçakların çoğunluğunun öğretmen olduğu ve aralarında bir doktorun bulunduğu kaydedildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) birçok mensubu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yasa dışı yolardan Yunanistan'a geçiş yaparak sığınma başvurusunda bulunuyor.
Yunan yargısı, darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesini reddetmişti.
- Rodos
- yunanistan
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YORUMLAR 3
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Misafir 12 dakika önceSınırlarımız kevgir.....sahil güvenlik ,radarlar ,ne işe yarar ....yazık yan gelip yatmalar devam ediyor00
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Misafir 23 dakika önceyunanıstanda fetö uyesi00
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Misafir 11 dakika önceAjan gonderinhepsini vursunlar o kadar30