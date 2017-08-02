ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Rodos
GÜNDEM

17 Türk Rodos'a kaçarak, Yunanistan'dan sığınma istedi

17 Türk Rodos'a kaçtı!

Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollarla geçiş yapan 17 Türk vatandaşının sığınma başvurusu yapmak istedikleri bildirildi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:16:02 Güncelleme: 17:46:15 AA

Yunan emniyetinden edinilen bilgiye göre, adaya yasa dışı yollarla geçiş yapan 4'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Rodos'ta gözaltında tutulan ve siyasi iltica talebinde bulunmak istedikleri belirtilen kaçakların, ülkeye yasa dışı giriş yapma suçundan mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

ÇOĞUNLUĞU ÖĞRETMEN VE DOKTOR

Kaçakların çoğunluğunun öğretmen olduğu ve aralarında bir doktorun bulunduğu kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) birçok mensubu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yasa dışı yolardan Yunanistan'a geçiş yaparak sığınma başvurusunda bulunuyor.

Yunan yargısı, darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesini reddetmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 12 dakika önce
    Sınırlarımız kevgir.....sahil güvenlik ,radarlar ,ne işe yarar ....yazık yan gelip yatmalar devam ediyor
  • Misafir 23 dakika önce
    yunanıstanda fetö uyesi
  • Misafir 11 dakika önce
    Ajan gonderinhepsini vursunlar o kadar
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER