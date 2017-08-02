Kadıköy iskelede denize düşen kadın, çevredeki kişiler tarafından kurtarıldı. Durumu iyi olan kadın götürüldüğü hastaneden taburcu edildi.

DHA'nın haberine göre, Kadıköy Rıhtım Eminönü iskelesinin yan kısmında bir kadın henüz belirlenemeyen bir şekilde denize düştü. Denizde çırpınan kadını kurtarmak için iskelede bulunan 2 kişi denize atladı. Kurtarılan kadın iskeleye yanaşan bir balıkçı teknesi aracılığıyla karaya çıkartıldı.

Ambulans ile Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu belirlendi. Polise herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenilen kadın kısa sürede taburcu edildi.