Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Nejat Çekin evinde ölü bulundu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un aktardığı bilgilere göre, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Nejat Çekin'in (52) sabah işyerine gelmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine çalışanlar, Yeni Mahalle'de yalnız yaşadığı evine gitti. Dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtıran müdürlük çalışanları, Çekin'i salonda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Çekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nejat Çekin'in cenazesi savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"NEJAT BABA'YI KAYBETTİK"



15 yıldır Fethiye'de görev yapan 2 çocuk babası Çekin'in eşinden 3 yıl önce ayrıldığı belirtildi. Geçen hafta Aydın'da yaşayan ailesini ziyarete giden Nejat Çekin'in Fethiye'ye dönüşünde soğuk algınlığı ve göğüs ağrısı şikayetinden dolayı doktora gittiği öğrenildi. Çekin'in ölümü Erkek Yetiştirme Yurdu, Sevgi Evleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde derin üzüntü yarattı. Çocuklar "Nejat Baba'yı kaybettik. Çok üzgünüz'' şeklinde paylaşımlarda bulundu.