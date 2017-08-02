Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, yeni aldığı makam aracı için kestirdiği, üzerinde aracın plakası yazılı kurbanın etiyle aşcıya etli pilav yaptırıp belediye personeline dağıttı.



DHA'nın haberine göre, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, 2011 model aracın yerine aldığı piyasa değeri yaklaşık 530 bin TL olan olan makam aracı için dün belediye garajında kurban kestirdi. Kesim öncesi kurbanlık koçun üzerine kırmızı boya ile makam aracının plakası yazıldı. Başkan Yılmaz'ın, kurbanlık hayvanın yanında kasap ile birlikte çektirdiği fotoğraf, belediyenin sosyal medya hesabında paylaşıldı.



Başkan Yılmaz, kesilen kurbanın etini, pilav ve ayranla birlikte bugün belediye garajında personele dağıttı. Başkan Yılmaz, hayvanın üzerine aracın plakasının kasap tarafından yazıldığını söyleyerek, "Ben yazdırmadım. Bana söyledi, hoşgörü ile karşıladım. Ne art niyet var, ne kötü niyet. İnsanların bu şekilde dedikodu yapması beni çok üzdü. Ama şevkim kırıldı mı? Kırılmadı. Ben şevkim kırılmadan devam ediyorum" dedi.



'KENDİ ARACIMLA 70 BİN KİLOMETRE YOL YAPTIM'



Aracı ihtiyaçtan dolayı meclis kararıyla aldıklarını ve 500 bin lira değil vergi inidirimiyle 211 bin lira ödediklerini belirten Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Arazi yapımıza uygun bir araç. Sadece makam aracı olarak değil, belediye itfaiye aracı, belediye hizmet aracı olarak da kullanacağız. Her şey için kullanabiliriz. Sıkıntı yok, sonuçta kamunun bir malıdır. Bugün makam aracı olarak, yarın farklı bir iş için kullanılabilir. Artık binesim de gelmiyor yani. Vereceğim itfaiyeye gitsin, yani oraya kadar geldi. Kendi özel aracımla 70 bin kilometre yol yaptım belediyemizin hizmetleri için Ankara ve İstanbul arasında. Eğer haber değeri varsa bunun da haber değeri var."

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