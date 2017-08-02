ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
şoför
GÜNDEM

Emniyet şeridinden geçen şoförden çirkin el hareketi!

Emniyet şeridinden giden otobüs şoförü kendisini uyaran vatandaşa el hareketi yaptı. Yaptığı el hareketini inkar eden şoför emniyet şeridinden gitmesini yolculara hizmet olarak anlatmaya çalıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 18:00:56 Güncelleme: 18:15:06 HABERTURK.COM

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförü emniyet şeridinden giderken görüntülendi. Şoför kendisini kamera kaydına alan vatandaşa çirkin el hareketi yaptı. Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gönderilen videoda o anlar gözler önüne serildi.

Durakta duran otobüs şoförünün yanına giden vatandaş, "Neden emniyet şeridinden gidiyorsun?" diye sordu. Pişkin şoför otobüsteki yolcuları göstererek "Ne yapıyorsam bunlar için." diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Yaptığı el hareketini inkar eden şoför, "Ben o hareketi yaptıysam iki tane çocuğumu görmeyeyim.  O hareketi yapacak terbiyesiz adam değilim." ifadelerini kullandı.

HABERTURK.COM'un Whatsapp hattıyla artık herkes bir muhabir! Gördüklerinizi bizimle paylaşın, araştırıp yayımlayalım.

Gündemi bizimle birlikte belirlemek için 0538 379 53 06 numaralı Whatsapp hattını kullanmanız yeterli.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER