İstanbul'da özel halk otobüsü şoförü emniyet şeridinden giderken görüntülendi. Şoför kendisini kamera kaydına alan vatandaşa çirkin el hareketi yaptı. Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gönderilen videoda o anlar gözler önüne serildi.

Durakta duran otobüs şoförünün yanına giden vatandaş, "Neden emniyet şeridinden gidiyorsun?" diye sordu. Pişkin şoför otobüsteki yolcuları göstererek "Ne yapıyorsam bunlar için." diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Yaptığı el hareketini inkar eden şoför, "Ben o hareketi yaptıysam iki tane çocuğumu görmeyeyim. O hareketi yapacak terbiyesiz adam değilim." ifadelerini kullandı.

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