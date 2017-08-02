THY'nin İstanbul-Washington seferini yapan uçağı kabinde bulunan ve kimsenin sahiplenmediği bir cep telefonu nedeniyle geri döndü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, saat 14.45’te Atatürk Havalimanı’ndan havalanan uçağın kabin memurları uçakta bir cep telefonu buldu. Yolculardan hiç kimsenin telefonu sahiplenmemesi üzerine pilotlar geri dönme kararı aldı. TC-JNP tescilli Airbus 330 tipi uçak Romanya hava sahasında seyrederken İstanbul’a geri döndü. Atatürk Havalimanı’na saat 17.23’te iniş yapan uçağın bagaj ve yolcuları tekrardan aranacak.

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