Üniversiteye başlayacak olan adaylar bir yandan da Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) tarafından öğrencilere verilen burs/kredi başvuruları için araştırma yapıyor. Peki KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS / KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversitede öğrenim görecek olan milyonlarca öğrenciye KYK tarafından maddi destek için her ay belirli bir miktarda ücret veriliyor. Üniversite eğitimi boyunca burs veya kredi almak isteyen öğrenciler, burs veya kredi almaya hak kazandıkları takdirde her ay belirli bir miktarda burs/kredi alacak.

Haberturk.com'un Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Kurumsal İletişim Merkezi'nden aldığı bilgiye göre; KYK burs başvuruları üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açılacak. Öğrenciler, yerleştikleri üniversiteyi ÖSYM tarafından resmi bir şekilde öğrendikten sonra KYK burs başvurusu yapabilecekler.

KYK burs başvurularının tam olarak hangi gün başlayacağı henüz belli değil ancak KYK burs/kredi başvurularının başlayacağı tarih KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

KYK BURS / KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs/kredi başvuruları da başlayacak. Öğrenciler, başvuru yapmak için KYK'nın resmi internet sitesine giriş yapacak ve ardından başvuru formunda istenen bilgileri girecek.

KYK burs/kredi başvurusu yapmak için başvuru formundaki ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler girilecek. Girilen bilgiler KYK tarafından kamu kurumları bilgileri ile karşılaştırılarak teyidi alınmaktadır.

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Başvuruların ardından yetkililer tarafından başvurular incelenecek ve burs/kredi almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek.

KYK BURSLARINDA ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

“Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular,

ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler

öncelikli olarak burs almaktadırlar.

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KYK burs kredi başvuruları

KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?