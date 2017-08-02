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Sivas Kızılırmak'ta yakalan pirananın nedeni belli oldu

Sivas Kızılırmak'ta yakalan pirananın sahipleri tarafından bırakıldığı tahmin ediliyor

Sivas'ta balıkçıların ağına takılan 3 piranayla ilgili Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mahir Yıldırım açıklama yaptı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:50:31 Güncelleme: 20:37:49

Kentte, amatör balıkçıların oltasına son 20 günde 3 pirana balığı takıldı. Piranaların birbirine yakın tarihlerde yakalanması tedirginliğe yol açtı.

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mahir Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu balıkların petshoplardan alındığını ve bir süre bakıldıktan sonra sahipleri tarafından kimseye emanet edilemediği için Kızılırmak'a bırakıldığını tahmin ettiklerini aktardı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu balıklar Güney Amerika balığıdır. Türkiye'deki akarsularda yetişemez, üreyemez. Kızılırmak'ta yaşama şansı olmayan balıklar burada kışı bile atlatamaz. Son günlerde çıkan balıklar da hemen hemen aynı boyutta. Bunlar genellikle öğrenciler tarafından alınıyor. Okulları bitene kadar bakıyorlar, memlekete dönerken de kimse almadığı için ırmağa bırakıyorlar. Çünkü masraflı balıklar. Hatta önümüzdeki günlerde birkaç tane daha pirana yakalanabilir."



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