Şehit Binbaşı Ümit Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri cenaze aracıyla Beylikdüzü Etkinlik Alanına getirildi. Tabut, silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak alandaki katafalka konuldu. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, bir grup Kıbrıs Gazisi de tabut başında dua etti. Tören öncesi, etkinlik alanı bitişiğindeki Fatih Sultan Mehmet Camisinde sala okundu.





İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, ikindi namazına müteakip şehidin cenaze namazını kıldırdı. Ardından şehit için dua edildi, teşrik tekbiri getirildi, helallik istendi.





Namazın ardından şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında tören aracına taşındı. Bu sırada vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Şehidin tören aracı üzerindeki Türk bayrağına sarılı tabutu, bando ekibinin seslendirdiği 'cenaze marşı' ve tören yürüyüşü eşliğinde alandan çıkartılarak cenaze aracına konuldu.





Şehit Çelik'i baba Saadettin, anne Nezahat, Türkçe öğretmeni eşi Nesrin, çocukları Yiğit Göktürk (11), Nazlı Hilal (8) metanetli duruşlarıyla el sallayarak alandan uğurlarken, 2,5 aylık çocuğu Göksu Reyhan ise olan bitenden habersiz yakınlarının kucağında babasının son yolculuğuna şahitlik etti.





Törene, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ata Alkan, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı. Protokol, şehit yakınlarına başsağlığı temennilerini iletti.





Öte yandan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, bazı siyasi parti temsilcileri ve STK başkanlarının çelenk gönderdiği görüldü.





Törenin ardından şehidin cenazesi Büyükçekmece Yeni Mezarlığında toprağa verildi.

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