Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden tır, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobil, 2 cip ve panelvana çarptı.







Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.







Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım D100 karayolu ve yan yollardan sağlanıyor.

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