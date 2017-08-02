Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden tır, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobil, 2 cip ve panelvana çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.
Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım D100 karayolu ve yan yollardan sağlanıyor.
- kocaeli
- Gebze
- trafik kazası
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YORUMLAR 8
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Misafir 2 dakika önceotoyolun arka tarafı , staj gördüğüm iş yeri, 1 saat önce geçtim buradan.. Allah ölenlere rahmet eylesin.00
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Misafir 3 dakika öncehertaraf trafik magandaları dolu!!!00
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Misafir 14 dakika önceYarış yarış nereye kadar,00