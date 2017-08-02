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Kocaeli Gebze'de trafik kazası: 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 21:15:14 Güncelleme: 21:48:15 AA

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden tır, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobil, 2 cip ve panelvana çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım D100 karayolu ve yan yollardan sağlanıyor.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 2 dakika önce
    otoyolun arka tarafı , staj gördüğüm iş yeri, 1 saat önce geçtim buradan.. Allah ölenlere rahmet eylesin.
  • Misafir 3 dakika önce
    hertaraf trafik magandaları dolu!!!
  • Misafir 14 dakika önce
    Yarış yarış nereye kadar,
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