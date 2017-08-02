Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi Şehit Mahallesi’nde 3 gün önce tahliye edilen 4 katlı Gökdağ Apartmanı çöktü. Olayda ölen yaralanan olmazken, vatandaşların eşyalarının içeride olduğu belirtildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi Şehit Mahallesi 2. Sokakta bulunan, 4 katlı Gökdağ, Apartmanı kolonları patladığı için zabıta ekipleri tarafından tahliye edildi. Tehlike oluşturduğu için binanın yan tarafındaki 5 katlı Figen ve 6 katlı Girne apartmanları da zabıta ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. 3 Vatandaşların girmemesi için kapatıldı.



3 gün önce boşaltılan ve kolanları patladığı için daha fazla dayanamayan Gökdağ saat 22.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMRE, AFAD ekipleri ile polis ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sevkedildi. Daha önce bina tahliye edildiği için meydana gelen göçükte ölen ve yaralanan olmadı. Fakat çökme tehlikesi olduğu için vatandaşların eşyaları çıkarmadığı belirtilirken, bütün eşyalarının göçük altında kaldığı belirtildi. Evlerinin yıkıldığını gören bina sakinleri, gözyaşı döktü.



İKİ BİNADA GÖÇÜK TEHLİKESİ



Çöken binan yan tarafında bulunan Figen ve Girne apartmanlarında çökme tehlikesi olduğu belirtilirken, uzmanlar tarafından yapılacak incelemeler sonucunda yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği bildirildi.

Ayrıca yan tarafta bulunan Nur Apartmanı da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan Gökdağ, Figen ve Girne apartmanlarında 30 ailenin yaşadığı kaydedildi.



















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