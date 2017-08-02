ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ankara
GÜNDEM

Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 00:29:08 Güncelleme: 00:52:43 AA

Çankaya ilçesi Ufuk Üniversitesi Caddesi'ndeki bir restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında gruptakilerden biri, üzerindeki silahla karşı gruptaki M.S'yi yaraladı. Söz konusu kişi ve beraberindekiler daha sonra restorana geldikleri araçlarla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişilerden Ö.B. ve E.Ş'yi gözaltına aldı.

Restoranın çevresi trafiğe kapatılırken, olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesi sırasında restoranın karşısındaki güvenlik kulübesinde bir tabanca bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER