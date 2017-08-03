İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla dizinin o bölümünü incelemeye aldı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Kaynak Holding’e bağlı ufuk Yayınları’ndan çıkan “Barış Köprüleri-Dünyaya Açılan Türk Okulları” isimli kitap, FETÖ’nün faaliyetlerinin dünyaya tanıtılmasında kullanılıyor.

Dizinin yapımcısı Birol Güven, sosyal medya hesabından, “Söz konusu kitap ile ilgili olarak, dekor ve aksesuvarlardan sorumlu sanat yönetmenimizin savunması alınmıştır. Sanat yönetmenimiz savunmasında ‘kitabı okumadığını, içeriğini bilmediğini, konusu hakkında hiçbir fikri olmadığını, tamamen aksesuar amaçlı kullandığını ve kendisinin herhangi bir kötü niyetinin olmadığını’ belirtmiştir. Kitabın içeriğine haberler çıktıktan sonra vakıf olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu belirtmiştir” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Güven açıklamasında, “Aynı üzüntüyü yapımcı olarak ben ve tüm Çocuklar Duymasın ekibinin yaşadığını özellikle belirtmek isterim ve hepimizin dikkatinden kaçan bu talihsizlikten ötürü tüm ekibimiz adına, başta şehit aileleri olmak üzere herkesten özür dilerim” ifadesini kullanmıştı.

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fetö

Barış Köprüleri-Dünyaya Açılan Türk Okulları