Ardahan’da geçen nisan ayında ortaya çıkarılan ve 1894’te ölen Rus General Karl Karloviç Rjepetski olduğu ifade edilen mezarın bulunduğu arazinin sahibi, konuya ilişkin belirsizliğin giderilmesini bekliyor.

Alanda güvenlik önlemlerinin kaldırılması ile birlikte kaçak kazı riskinin arttığını kaydeden Fahrettin Yılmaz, “İnşaat alanının etrafındaki polis şeridini kendimiz çektik. Şu anda ne koruması var ne de güvenliği var. Komşuların da duvarları yıkılmaya başladı. Bir an evvel burada ne yapılacaksa yapılsın. Biz istiyoruz ki anıt mı yapacaklar, alacaklar mı, kamulaştıracaklar mı, bize teslim mi edecekler. Ne yapacaklar ise bir an önce yapsınlar” dedi.

"HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Arazide toplu konut yaptırmak için müteahhit ile anlaştıklarını fakat kazılar yapılırken söz konusu mezarın bulunduğunu anlatan Yılmaz, “Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Bu faaliyeti devam ettirmemiz için bizimle muhatap olan ilgili kurumlar da yok” diye konuştu.

Yılmaz, şunları söyledi: “Rus general 4 aydır Kars Müzesi’nde depoda bekletiliyor ve sahip çıkan yok.”