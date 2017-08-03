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Son Dakika! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (3 Ağustos 2017)

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (3 Ağustos 2017)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonları devam ediyor. İşte 3 Ağustos 2017 Perşembe günü FETÖ operasyonları...

03 Ağustos 2017 Perşembe, 09:34:29 Güncelleme: 09:36:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 3 Ağustos 2017 Perşembe günü FETÖ operasyonları... günü raporu...

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MUĞLA'DA ESKİ İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA

Muğla'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muğla Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce açığa alınan Muğla Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü A.A'yı gözaltına aldı.

A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi. (AA)

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