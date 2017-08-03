Eski İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu'nun kardeşi ve Bursa Devlet Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı Dr. Abdi Gazioğlu, çiftlik evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.



DHA'nın haberine göre, Orhaneli İlçesi Sadağ Mahallesi'nde bulunan çiftlik evinde dün gece piknik tüpünde çay demleyen Dr. Abdi Gazioğlu, yangın çıkınca söndürmek için içeriye girdi. Tüpün patlaması sonucu Dr. Abdi Gazioğlu bir anda alevlerin içinde kalınca dışarı çıkamadı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken Dr. Abdi Gazioğlu´nun cesedi odada bulundu. Yapılan inceleme ardından Dr. Abdi Gazioğlu´nun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.





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