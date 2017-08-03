Şişli Harbiye'de dün gece ticari bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadına aracın çarptığı o anlara ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Taksi sürücüsünün yolun ortasında duran kadını fark etmeyerek açarptığı ve metrelerce sürüklediği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, Oğuz Karagöl yönetimindeki ticari taksi, yolun ortasında duran kimliği belirsiz 30 yaşlarındaki kadına çarpmıştı. Ancak ağır yaralanan kadının, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybettiğini belirlenmişti. Olayın ardından taksi şoförü gözaltına alınırken, kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hayatını kaybeden kadın kazadan dakikalar önce yolun ortasında yere yatıyor. Yanından geçen araçlara aldırış etmeyen kadını fark eden araçlar yavaşlayarak yanından geçiyor. Bir süre sonra yoldan geçen taksinin şoförü araçtan inerek kadını kaldırıma götürüyor. Ancak kadın tekrardan yolun ortasına giderek araçların arasında dolaşmaya başlıyor. Ancak kadını fark etmeyen bir taksi onu altına alarak metrelerce sürüklüyor.