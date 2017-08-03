Ankara Valiliği, iki haftalık asayiş uygulamalarına ilişkin rakamları paylaştı. Denetimlerde 97 çalıntı aracın ele geçirildiğini duyuran valilik, kentte çeşitli suçlardan aranan 178 kişinin de yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"6 Temmuz 2017 günü saat 08.00'den 20 Temmuz 2017 günü saat 08.00'e kadar, ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda; GBT sorgusu yapılan 67.718 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 178 şahıs yakalanmış, çeşitli suçlardan da (hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb.) 215 şahıs tutuklanmıştır.

Kontrol edilen 27.765 araçtan 97’sinin çalıntı olduğu belirlenmiş olup, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan 38 motosiklete, 21.975 modifiyeli araca ve 1.122 şahsa işlem yapılmıştır.

Uygulamalarda;

•1 adet ruhsatlı tabanca,

•35 adet ruhsatsız tabanca,

•2 belgeli pompalı tüfek,

•11 belgesiz tüfek,

•27 adet kurusıkı silah,

•29 adet kesici ve delici alet,

•895 adet değişik çapta fişek,

•715 gram uyuşturucu madde,

•68 adet uyuşturucu hap,

•3.575 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankara Valiliği

ankara