Bursa'da, vinç kiralayarak prefabrik ev, otomobil ve motosiklet çaldıkları belirlenen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aynı yöntemle 10 yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri bildirilen iki hırsızın Nilüfer İlçesi’nde bir prefabrik evi vinçle çaldıklarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

PREFABRİK EVİN KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEYİP ÇALDILAR

DHA'nın haberine göre, Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir prefabrik evi gözüne kestiren Hıdır A. ve Faruk Ç., vinç kiralayarak evin kendilerine ait olduğunu ve Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi’ne götüreceklerini söyleyerek çaldılar. Prefabrik evin sahibi M.E., evinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi. Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan Hıdır A. ve Faruk Ç. olduğunu belirledi.

POLİS EKİPLERİ İKİ HIRSIZI GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri iki hırsızı Hasanağa’da çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrik evde gözaltına aldı. İki şüphelinin aynı yöntemle 10’a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği de belirlendi.

PREFABRİK EVİ BÖYLE GÖTÜRDÜLER

Hıdır A. ve Faruk Ç’nin Demirtaş Mahallesi’nden vinçle prefabrik evi çaldıktan sonra tır dorsesi ile götürmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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