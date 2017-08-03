Hrant Dink davasında 4 sanık hakkında tahliye kararı

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 25'i tutuklu 10'u firari 85 sanıklı davada, tutuklu sanıklardan dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü emekli Yarbay Atilla Güçlüoğlu, suç tarihinde Samsun Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Murat Bayrak, astsubaylar Birol Ustaoğlu ve Yüksel Avan'ın tahliyesine karar verildi.

SAVCI TAHLİYE İSTEMİŞTİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşgun Çakar ve ana dava dosyası sanıkları Ogün Samast, Erhan Tuncel ile jandarma görevlileri, gazeteciler Ekrem Dumanlı ve Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 10'u firari 85 sanıklı davanın yedinci duruşmasında, cumhuriyet savcısı ifadesi alınan 4 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti.

Duruşmanın, 2-3-5 ve 6 Ekim 2017 tarihlerinde görülmesine devam edilecek.

hrant dink

hrant dink davası