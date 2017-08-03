Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek hacı adayları, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı

İlk hac kafilesinin hareketi öncesinde Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen törene, yaklaşık 200 hacı adayının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Yılmaz, Allah'ın davetine icabetle hac ibadetini yapmak için koşarak giden Müslümanların yolculuklarına şahitlik ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında biz bugün hac yolculuğunun Kabe'ye olduğu kadar kalbe, gönüle gerçekleştirilecek bir yolculuk olduğunu, kalbi heyecan ve coşkuyla olanların bu yolculuk heyecanına iştirak ederek, şahitlik için toplanmış bulunuyoruz. Aslında biz bugün hac yolculuğunun evrensel bir kardeşlik ve sevgi atmosferine çevirecek, kardeşlerimizin feyiz ve coşkularına ortak olmak için buradayız. Aslında biz bugün hayatın faniliğini, ölümün kesin ve yakın oluşunu, kederi andıran ihram elbiseleriyle ifade eden ölüm ötesine yolculuk ve ona hazırlık için aşk ile heyecan duyan kardeşlerimizin duygularını paylaşmak için buradayız."

Hac ve ihram yasaklarının inananlara öfke kontrolü, nefis ile şehveti frenlemeyi ve aklı hikmet yoluyla kullanmayı öğreteceğini dile getiren Yılmaz, Müslümanların kutsal topraklarda birlikte yaşamanın en yüksek seviyesine ulaşacaklarını ifade etti.

80 BİN HACI ADAYI

Yılmaz, hacı adaylarının sağ salim ülkelerine dönmelerini temenni ederek, İstanbul'dan gidecek kafileler hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu sene ülkemizden toplam 80 bin kardeşimiz inşallah hac ibadetini yapmak üzere mübarek topraklara yolculuğa çıkacak. Bunlardan 11 bin 380'i İstanbul hacısıdır. Bu hacılardan 6 bin 520'si Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği kafileler çerçevesinde hac edecek. 4 bin 860'ı da diğer acentelerin düzenlediği seyahat ile hacca gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığımızın 56 kafile başkanı, 48 kadın irşat görevlisi ve 210 din görevlisi hacılarımızın hizmetinde olacak. Hacı adaylarımızın Suudi Arabistan'daki konaklama türlerine göre 43 kafile oda tercihi yapmış, 13 kafile de otel tercihi yapmış. Böylece 56 kafileyi inşallah buradan yolcu edeceğiz.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit de Türk milletinin hacı adaylarını çok sevdiğini, onlara değer verdiğini söyledi. Hacı adaylarının kutsal topraklarda seçilmiş insanlarla beraber olacaklarını dile getiren Özyiğit, "Bizim de devlet ve milletimiz olarak sizlerden arzumuz, bu temiz kalbinizle, temiz niyetinizle, seçilmiş insanlığınızla milletimize ve devletimize dualarınızı istiyoruz." dedi.

Özyiğit, İslam aleminin halini herkesin yakından takip ettiğini, Müslümanlara yönelik yürütülen haksız çalışmaların sona ermesi için hacı adaylarından bol bol dua etmelerini istedi.

Hacı adaylarından Hüseyin Cihangir, KKTC'den geldiğini, ilk defa kutsal topraklara gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Cihangir, bu sene haccın İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Rabbim, Türkiye'mizi hiçbir şeyden geri bıraktırmasın. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Müslüman kardeşlerimizin durumu için de dua edeceğiz." diye konuştu.

Kafilede yer alan Emine Yakar, Kabe'yi ilk kez göreceği için çok heyecanlı olduğunu, bu duyguyu bütün Müslümanların tatması gerektiğini belirtti.

Rezzan Hamzaoğlu ise kutsal topraklara gitmeden önce bazı planlar yaptığını ifade etti. Kabe'yi ilk gördüğünde edeceği duayı gitmeden düşündüğünü dile getiren Hamzaoğlu, "Kabe'yi ilk gördüğümde 'Allahım, bundan sonra yapacağım bütün dualarımı kabul et.' diye dua edeceğim ama heyecandan orada söylenmeyebiliyormuş. İnşallah söylerim." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, Kudüs ve Müslümanların kurtuluşunun yanı sıra dünyada barış ve huzur için de dua edeceğine dikkati çekerek, eşiyle yıllardır hac kurası beklediklerini, geçen sene bugün vefat eden eşi için de kutsal topraklarda ibadetleri yerine getireceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), tarifeli uçakla kutsal topraklara giden hacı adaylarına körükte gül dağıttı.

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