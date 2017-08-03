Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu kaldığı beş yıldızlı otelde intihar etti.

İHA'nın haberine göre olay, Beşiktaş Etiler'de bulunan lüks bir otelde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, eski Ticaret ve Sanayi Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu (51) dün Etiler'de bulunan beş yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırdı. Akşam saatlerinde otele gelen Çilingiroğlu bir süre otelde kaldıktan sonra sabaha karşı otelin 19'uncu katındaki odasından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini boşluğa bıraktı. Otelin bahçesine düşen Çilingiroğlu'nu gören otel yetkilileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ümit Makbule Çilingiroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar eden Çilingiroğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, herhangi bir psikolojik sorununun olmadığı öğrenilen Çilingiroğlu'nun intihar nedeni araştırılıyor.