Adana'da kendisini doktor olarak tanıtarak bir hemşirenin de bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddia edilen tutuklu kuaförün tahliye edilmesine itiraz edildi.

Mağdurlar arasında yer alan hemşire Merve Keleş, avukatı Hatice Uçar aracılığıyla, 1 Ağustos'ta yapılan duruşmada sanık Soner G. hakkında tahliye kararını veren Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi verdi. Keleş, sanığın kendisini doktor olarak tanıttığını ileri sürerek, tekrar tutuklanmasını talep etti.

Avukat Hatice Uçar da yaptığı açıklamada, sanık Gülnaz'ın 3 ayrı suçtan yargılanması, istenen hapis cezası miktarının fazla olması, suçun birden fazla kişiye yönelik yapılması ve yaşanan olayın toplumda infial uyandırması nedeniyle tahliye kararına itiraz edip, sanığın tekrar tutuklanmasını istediklerini söyledi.

TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş, geçen nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner G'ye dudak dolgusu yaptırdıktan sonra dudakları aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner G'nin Z.L, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı. Yapılan soruşturma sonunda Soner G. hakkında, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından toplam 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açılarak, tüm davalar birleştirilmişti.

Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan sanık hakkında 1 Ağustos'ta görülen duruşmada bu davayla ilgili tahliye kararı verilmişti.

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