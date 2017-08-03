Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'dan insani yardım, gıda, ilaç, temizlik maddeleri dışında malzeme taşıyan tırların geçişine müsaade edilmeyecek.

Alınan bilgiye göre, Türkiye sınırı yakınında yer alan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle Cilvegözü Sınır Kapısı, insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki nakillere kapatıldı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım tırlarının çıkışlarına ise izin veriliyor.

Söz konusu sınırlandırmanın ne kadar süreceğine dair ise bir bilgi verilmedi.