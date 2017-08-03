Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

DHA'nın haberine göre; Görüşmede ayrıca avukat ve avukat adaylarını yakından ilgilendiren konular ve Türkiye Barolar Birliği'nin mesleki konulara yönelik somut çözüm önerileri değerlendirildi. TBB'den yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Gül'ün yapılan önerileri olumlu karşıladığını belirten Metin Feyzioğlu, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Avukatlık sınavının getirilmesi ve Avukatlık Kanunu değişikliği ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin birlikte çalışması konusundaki hassasiyetimizi aktardık. Aynı zamanda, Meclis'te görüşülmeyi bekleyen arabuluculuk kurumuna ilişkin kanun tasarısı, tutukevlerinde avukatların müvekkilleriyle görüşmesine ilişkin uygulamada yaşanan sıkıntılar ve Ankara Adliyesinin parçalanmış fiziki yapısına bir an önce kalıcı çözüm getirilmesi konularını görüştük. Sayın Bakan, önerilerimizi dikkatle dinledi. Önümüzdeki dönemde mesleğimize ilişkin mevcut sorunların çözüme kavuşturulması noktasında somut adımlar atılacağına inanıyoruz"

Abdülhamit Gül

Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği