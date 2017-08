Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yabancı dil konusunda yeni bir çalışma başlatacaklarını belirterek, "Şimdi biz de inşallah İngilizce programlar geliştiriyoruz. Çok iyi programlarımız var. Bunları hem belediyelerimizle hem de kim isterse onlarla paylaşacağız. Genelde insanlar İngilizce diyor ama Arapça da başka dil de olabilir, inşallah iyi bir yabancı dili evlatlarımıza kazandıracağız." dedi.



Sancaktepe'deki Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Yılmaz, sınıfları gezerek, çalışmaları inceledi ve öğrencilerle sohbet etti. Bakan Yılmaz, müzik kursu verilen sınıfta ise öğrencilerin çaldığı parçayı dinledi.



Yılmaz, sınıflardan birinde öğrencilere yönelik konuşmasında, Türkiye'de eğitimin geçmişe kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu söyledi.



Bunun, eğitime ayrılan kaynakla ölçüldüğünü dile getiren Yılmaz, "Evinizde de öyledir. Annenizin, babanızın bir geliri vardır. O gelirden en çok payı nereye ayırırsanız, o ailenin önceliği odur. Kimisi ev almak ister, onun için para ayırır. Demek ki onun için ev almak önemlidir. Araba almak isteyen için araba önemlidir. Eğitim, kıyafet hepsi için bu geçerlidir. Yani önceliğiniz neyse harcamanızı oraya yaparsınız." diye konuştu.



AK Parti hükümetleri olarak önceliklerinin her zaman eğitimde olduğunu vurgulayan Yılmaz, bunun hiçbir zaman değişmediğini dile getirdi.



Bakan Yılmaz, eğitime her türlü desteği verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:



"Bütçemizin yüzde 20'sini eğitime ayırıyoruz. Dünyada hemen hemen bütçesinin yüzde 20'sini eğitime ayıran başka bir ülke yok. Biz milli gelirimizin yüzde 5,8'ini eğitime ayırırken, OECD yani gelişmiş ülkeler yüzde 5,2'sini ayırıyor. Yani gelişmiş ve Avrupa ülkelerinden çok daha fazla bütçeyi eğitime ayırıyoruz. Neden? Çünkü eğitimi düzeltirseniz her şeyi düzeltirsiniz. Eğer eğitimde bir eksiklik olursa bu her alana yansır. Gıdada, turizmde, ekonomide her yerde eksiklik olur. Ama eğitimi düzeltirseniz bunların hepsi de kendiliğinden düzelir. Geçmişe kıyasla iyi bir durumdayız. Daha da iyi olacağız."



- "İngilizce için programlar geliştiriyoruz"



Daha sonra İngilizce kursu verilen sınıfa giren Yılmaz, yabancı dil öğrenmenin önemine değindi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kendilerinin de okulda İngilizce eğitimi aldığını belirterek, "Liseyi bitirdik. Epeyce de İngilizce dersi aldık. Ancak hayata çıktığımızda aldığımızı gösteremiyoruz. Demek ki almak yetmiyor. Aldığınızı ifade edebilmek de lazım. Bu konuda bir sıkıntımız var. Başbakanımızın talimatı var. Önümüzdeki dönemden itibaren başlıyoruz. Şimdi önümüzdeki yıl pilot illerdeki pilot okulları seçip, inşallah bu dil problemini çözeceğiz." şeklinde konuştu.



Şimdiye kadar gramere önem verildiğini aktaran Yılmaz, "Ancak konuşamıyorduk. Önce konuşacaksınız. Ondan sonra diğerlerini daha rahat geliştirebilirsiniz. Öncelikle kendinize güveneceksiniz. İnsanlar genelde 'Hata yapacağım.' diye grup içinde konuşmaktan çekinir. Onun için çekingenlik oluyor. Bu yüzden kendi kendinize fren uyguluyorsunuz. Bunu ortadan kaldırmak lazım. Hata yapa yapa bunu düzeltirsiniz. Şimdi biz de inşallah İngilizce programlar geliştiriyoruz. Çok iyi programlarımız var. Bunları hem belediyelerimizle hem de kim isterse onlarla paylaşacağız. Genelde insanlar İngilizce diyor ama Arapça da başka dil de olabilir, inşallah iyi bir yabancı dili evlatlarımıza kazandıracağız." ifadelerini kullandı.



Bakan Yılmaz daha sonra da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'ni ziyaret etti



Yılmaz'a, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da eşlik etti.

