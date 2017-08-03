Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşi ile 2 kızını kurusıkı tabanca ile evlerinde rehin alan 41 yaşındaki Ahmet F., çevreye rastgele ateş etti, ardından silahı bırakarak teslim oldu.



DHA'nın haberine göre, Ahmet F., merkez Kocasinan ilçesinde 2 kızı ile birlikte yaşayan boşanma aşamasında olduğu eşi 37 yaşındaki Ayşegül F.'yle konuşmaya geldi. İddiaya göre Ahmet F. olumsuz yanıt alınca, yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkararak apartmanın önünde rastgele ateş etmeye başladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine binanın önüne gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Ahmet F. kurusıkı tabancayla ateşe devam etti.

İKNA EDİLDİ



Bunun üzerine polisler de havaya ateş açınca F., eşi ve 2 kızının yaşadığı daireye zorla girip eşi Ayşegül ve kızları 15 yaşındaki R. ve 9 yaşındaki B.'yi rehin aldı. Polislerin ve komşularının ikna çabaları sonucu, elindeki kurusıkı tabancayı bırakarak teslim olan Ahmet F., ekip aracıyla emniyete götürüldü.



Ahmet F.'nin Ankara'daki Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gördüğü, bir süre önce izin alarak Kayseri'ye geldiği bildirildi. Hafta başında ise Ayşegül F.'nin avukatı aracılığıyla boşanma davası açtığı kaydedildi.