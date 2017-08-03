AK Parti tarafından, 6. Olağan Kongre süreci için "akkongreler.com" adresli web sitesi kuruldu. İnternet sitesinde mesajına yer verilen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi yeni bir atılım dönemine başlıyoruz. 2023 hedeflerine daha sağlam adımlarla ulaşmak için yenilenmeli ve tazelenmeliyiz. Dün olduğu gibi yarın da el ele, omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 6. Olağan Kongre süreci için "akkongreler.com" isimli kurduğu web sitesinde, parti teşkilatının bu süreçte kullanacağı broşür, materyal ve görsellere yer verildi.

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan, sitede yer alan mesajında, teşkilat mensuplarına, kongre sürecinde partinin kurumsal kimliğine uymaları uyarısında bulundu.

Erdoğan, mesajında, "2001 yılında başladığımız kutlu yürüyüşümüz boyunca daima milletimizin gösterdiği istikamete ilerledik. Siyasetimizin merkezine insanımızı yerleştirdik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışından asla vazgeçmedik." ifadesini kullandı.

"YENİ ATILIM DÖNEMİNE BAŞLIYORUZ"

Ulaşımdan eğitime, sağlıktan savunma sanayisine, dış politikadan enerjiye her alanda dev eserler inşa ettiklerini, "yapılamaz" denilenleri yaptıklarını ve ilkleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Şimdi yeni bir atılım dönemine başlıyoruz. 2023 hedeflerine daha sağlam adımlarla ulaşmak için yenilenmeli ve tazelenmeliyiz. Dün olduğu gibi yarın da el ele, omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz. Tek vücut halinde hareket ederek, birlik ve beraberlik içinde 'büyük Türkiye' hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur. 2019 seçimleri öncesi tüm Türkiye'de gerçekleştireceğimiz il, ilçe, belde kongreleri ile kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri, milletimiz ile yeniden kucaklaşmamıza, yaptığımız hizmetleri anlatmamıza vesile olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Parti teşkilatına, "hazırlanılan kurumsal kimliğe uymaları ve bu kimlikte belirlenen öğelerin dışına çıkmamaları" uyarısında bulunan Erdoğan, gerçekleştirilecek kongrelerin, AK Parti ve memleket adına hayırlara vesile olmasını diledi.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

"İletişim stratejisi", "kurumsal kimlik", "salon içi materyaller" başlıklarından oluşan internet sitesinde, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan ile AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, kongre salonlarında ve sosyal medyada kullanılacak görsellerine de yer aldı.

Teşkilatın kongre sürecinde kullanacağı "Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam", "Büyük dönüşüm, kutlu gelecek", "Hep birlikte durmadan 2023'e" sloganları da ilk kez sitede paylaşıldı.

AK Parti tarafından hazırlanan 56 sayfalık "İl-İlçe-Belde Kongreleri Kurumsal Kimlik Kılavuzu-2017" de sitede yer aldı.

TAKIM RUHUYLA HAREKET EDİLECEK

Sitenin "İletişim stratejisi" bölümünde, kongre sürecinde uyulması gereken kurallar 14 başlık altında sıralandı.

Sitede, il, ilçe ve belde kongrelerinde milletle doğru iletişim kurabilmenin, bu iletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamanın, belli bir disiplin ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesine bağlı olduğu belirtildi. Bunun gerçekleşmesi durumunda, AK Parti kadrolarının bir "takım ruhu" ile hareket ettiğinin görüleceğine işaret edilen sitede, böylece yapılan tüm iş ve icraatlarla ilgili olumlu bir algılama sağlanacağı dile getirildi.

Kongrelerde kullanılacak bütün dokümanların renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmasının zorunlu olduğuna işaret edilen sitede, özellikle dokümanların tasarımında ve basımında AK Parti Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nun esas alınması gerektiği belirtildi.

Sitede, kullanılacak fotoğrafların, AK Parti kurumsal kimliğine uygun olması, lider fotoğraflarının bütünlük sağlaması açısından aynı olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

TEKNOLOJİK İMKANLARDAN FAYDALANILACAK

AK Parti'nin yerelliğinin vurgulandığı internet sitesinde, aynı zamanda parti kadrolarının dünyayı bilen, teknolojinin bütün imkanlarından yararlanabilen, iş yapabilir ve kabiliyetli kadrolar olduğunu göstermek amacıyla iletişim cihazlarının il, ilçe ve belde kongrelerinde hazır halde bulundurulması ve kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Kongrelerde, AK Parti'nin belirlediği müziklerin kullanılması ve aynı şekilde önceden belirlenen DVD'lerin gösterilmesi, bunun dışında herhangi bir sanatçının parçasının, AK Parti ile doğrudan ilişkili olmayan müziklerin dinlenmesi, reklam ve tanıtım filmlerinin gösterilmesinin, AK Parti'nin kurumsal kimliğini olumsuz yönde etkileyeceği aktarıldı.

MESAJLAR TEK BİR AĞIZDAN

Yerel medyanın, AK Parti'nin il, ilçe ve belde kongrelerinde önemli bir role sahip olduğu, bu yüzden doğru ve etkin bir şekilde kullanılması gerektiğine işaret edilen sitede, partinin, farklı anlamlara yol açabilecek düşüncelerinin dile getirmemesi açısından, verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu açıklamaları yapacak olanların partide yetkili kişiler olmasına da dikkat edilmesine işaret edilerek, parti adına medyaya yapılan açıklamaları, önceden belirlenen yetkilinin yapmasının önem taşıdığı belirtildi.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE DİKKAT

Önceden belirlenen müzikler ve anonslar kullanılırken, gürültü kirliliği oluşturmamaya özen gösterileceği, okul, hastane, ibadethane gibi yerlerin çevresinde müzik çalınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edilmesi gerektiği çağrısında bulunularak, il, ilçe ve belde kongreleri öncesinde parti tarafından belirlenen ve hazırlanan filmlerin gösterileceği vurgulandı.

Partinin kullanacağı promosyonların, yasal çerçeveler içinde kullanılması ve seçmen profili dikkate alınarak, cinsiyet ve yaş gruplarına göre sınıflandırılması gerektiği anlatıldı.

"BİRLİK VE BERABERLİK" MESAJI VERİLECEK

AK Parti teşkilatının kanaat önderleriyle sürekli iletişim halinde olmasına dikkati çekilen internet sitesinde, kanaat önderleriyle iletişim halinde olmanın hem bölgedeki insanların beklentilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı hem de kanaat önderinin insanlardaki olumlu algısının, AK Parti'nin icraatlarına olumlu geri dönüşler sağlayacağının alttı çizildi.

Sitede, bugünkü iletişim mecralarının başında sosyal medyanın geldiği ancak sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, teşkilatların sosyal ve dijital medya mecralarını kullanırken kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmesi, polemiğe girmemesi, sorulan soruları cevapsız bırakmaması istendi.

Kongre sırasında teşkilatın "birlik ve beraberlik" mesajı vermesinin, toplumun algısı için önemli olduğuna vurgu yapılarak, bu yüzden yeni başkan ve eski başkanların birlikte sahneye çıkması, tüm teşkilatın samimi bir görüntü vermesi gerektiği kaydedildi.