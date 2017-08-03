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Kocaeli
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Kocaeli'de merdivenden düşen Suriyeli bebek öldü

Gebze'de merdivenlerden düşen bebek arabasının içindeki 8 aylık Suriyeli bebek yaşamını yitirdi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:43:41 Güncelleme: 17:51:01 AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde merdivenden düşen 8 aylık bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir binada Suriyeli 8 aylık Taim Kalabalık, ailesi tarafından bebek arabasına konularak dairenin önüne çıkarıldı. Bu esnada hareket eden bebek arabası, merdivenlerden yuvarlandı.

Düşerek ağır yaralanan bebek, ailesi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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