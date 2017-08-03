Geçtiğimiz günlerde üniversite yerleşimi için tercih yapan adaylar tercih sonuçları için bekleyişe geçti. Hangi üniversiteyi kazandığını merak eden milyonlarca üniversite adayı, ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor. Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci, 26 Temmuz 2017'de sona ermiş ve adaylar tercihlerini ÖSYM'ye göndermişti. Puanlarına göre uygun olan üniversite programlarına yerleştirilecek olan adaylar, merakla "tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinde bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yer almıyor ancak tahminlere göre LYS tercih sonuçları 10 Ağustos'tan sonra açıklanacak.

Üniversite kayıt işlemleri bilindiği gibi 14-18 Ağustos 2107 tarihleri arasında açıklanacak. Bu tarih baz alındığında LYS tercih sonuçları 14 Ağustos 2017 tarihine kadar adayların erişimine sunulacak.

LYS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LYS tercih sonuçlarını bekleyen milyonlarca aday, bir yandan da tercih sonuçlarının nasıl görüntüleneceğini merak ediyor. Üniversite tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden adayların erişimine açılacak.

ÖSYM sonuç açıklama sayfasında adaylardan T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi gibi bazı bilgiler istenecek ve adaylar bu bilgileri doldurduğunda sonuçlara ulaşabilecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ÖSYM'ye üniversiteler tarafından bildirim yapılacak ve bu bağlamda boş kalan kontenjanların tamamlanması için ek yerleştirme yapılacak.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınma yacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Tercih Sonuçları

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üniversite tercih sonuçları