Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre olay, Mersin'in Silifke ilçesinde meydana geldi. D.S., eşleri cezaevinde olan G.Y., S.K. ve çocuklarıyla birlikte ortak kiraladıkları bir evde oturmaya başladı.







İddiaya göre, Silifke'deki bir restoranda çalışan 3 kadın sabah erken saatlerde evden çıkıp işe gitti.







G.Y.'ın 18 yaşındaki kızı Ü.Y. ise kardeşi 4 yaşındaki D.Y. ve S.K.'nin 3 yaşındaki oğlu H.U.K.'a bakmak için evde kaldı.







Bu sırada evde yangın çıktı. Genç kız önce yangını kendi imkanı ile söndürmeye çalıştı. Ancak başaramadı. Olayı gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi.







BİRBİRLERİNE SARILI HALDE BULUNDULAR



Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ü.Y.'ı binanın önünde baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç kız, hastanede tedavi altına alındı.







Yangını söndürmek için eve giren itfaiye ekipleri ise korkunç manzarayla karşılaştı.







Ekipler, 4 yaşındaki D.Y. ile 3 yaşındaki H.U.K'ın birbirlerine sarılı halde cesetlerini buldu.







İki çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.



Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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