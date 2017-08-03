Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün (4 Ağustos) uygulanacak olan planlı elektrik kesintileri listesini paylaştı. BEDAŞ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden yayınlanan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli saat aralıklarında planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. İşte İstanbul'daki elektrik kesintileri;

ATATÜRK Mh., AŞIK VEYSEL Cd., MEHMET AKİF Mh., 1.AŞIK VEYSEL Cd., AYYILDIZ Sk., 1.GEDİZ Sk., 1.HİLAL Sk., KEMALPAŞA Cd., 1.KIRLANGIÇ Sk., NERGİZ Sk., 3.SAKARYA Sk., 2.SEFA Sk., UĞURLU Sk., YALAZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MEHMET AKİF Mh., ASURLAR Sk., 1.ATMACA Sk., BAHARİYE Cd., 4.CAN Sk., 1.ÇAMLIBEL Sk., ÇAMLICA Sk., 3.İNÖNÜ Cd., KAFKAS Sk., 3.KARTAL Sk., 1.KILAVUZ Sk., 1.MUAMMER AKSOY Cd., 1.OĞUZ Sk., 1.SERAP Sk., 1.SERHAT Sk., 1.SÜLÜN Sk., URLA Sk., 1.YENİCE Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KANARYA Mh., 1511. Sk., ÇOBAN ALDATAN Sk., DERE KUŞU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DAĞYENİCE Mh., BAŞAK Mh., ÖRENCİK Mh., CELEPKÖY Mh., HİSARBEYLİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CELALİYE Mh., İSTASYON Cd., YAVRU VATAN Cd., MİLLET 5 Cd., ATATÜRK 1 Cd., D-100 KARAYOLU Cd., CELALİYE KAMİLOBA Cd., VATAN 3 Cd., MEYVECİLER Sk., İSTANBUL Cd., KAMİLOBA Mh., SELANİK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YENİKÖY Mh., GÜZELCE ALİPAŞA Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARTALTEPE Mh., AGAH EFENDİ Sk., AHMET DOĞAN YILMAZ Sk., BAŞARI Sk., FAİK KÖKSAL Sk., KARACAOĞLAN Sk., NACİ KARACAN Sk., SEDAT SİMAVİ Sk., TERAKKİ Cd., YUNUS NADİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KALEİÇİ Mh., İNCEĞİZ Cd., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KALEİÇİ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

RUMELİ HİSARI Mh., KIŞLAK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

TEVFİKBEY Mh., PAZAR YOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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